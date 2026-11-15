Москва15 ноя Вести.Иерусалимский Патриархат является духовной "матерью-церковью" для РПЦ и исторически тесно связан с Россией. Об этом в интервью ИС "Вести" высказал председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илия Макаров.

Ранее, 5–6 ноября 2026 года, по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с визитом Москву посетил Патриарх Иерусалимский Феофил III.

Исторически эта связь действительно всегда была и только крепла. И для нас это святая земля, для нас это можно так сказать, церковь-мать, в полном смысле этого слова. А сегодня этому Патриархату тоже тяжело. Мы знаем, что происходит на Святой Земле. Можно сказать, мы здесь как соратники. Патриарх Феофил сказал, что Церковь молится ежедневно за нашего президента и хочет быть соучастником процесса мирного урегулирования конфликта на Украине и послевоенного обустройства. И мне кажется, это очень знаково, что именно столь авторитетный иерарх-предстоятель Иерусалимской Церкви в эти дни был в Москве, говорил такие слова и с президентом вместе жали друг другу руки рассказал иерей Макаров

Ранее сообщалось, что патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил ему благодарность за поддержку христиан на Святой Земле и внимание к православию.

Владимир Путин встретился с Феофилом III в Москве 5 ноября. В ходе встречи глава российского государства вручил патриарху орден Дружбы. Феофил III был удостоен награды за значительный вклад в укрепление дружеских отношений, сотрудничества и духовных связей с Россией.