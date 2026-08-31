Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным и Зеленским как посредник Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил посредничество Путину и Зеленскому

Москва31 авг Вести.Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью порталу Breitbart News.

Феофил III подчеркнул, что миссия Иерусалимского патриархата, как материнской церкви, выходит за рамки какой-либо конкретной православной церкви, ее ответственность шире.

В этом духе мы стремимся встретиться как с президентом Путиным, так и с​​​... Зеленским в рамках этих усилий… Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ними для открытия каналов связи и начала конструктивного диалога заявил патриарх

Патриарх также назвал Владимира Путина верующим членом православной церкви.

В июне израильский портал Ynet сообщал, что президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Феофила III в качестве возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.