Москва14 июнВести.Иерей Владислав Береговой призвал в первую очередь призывать к миру Запад. Об этом он заявил, комментируя ИС "Вести" поддержку США кандидатуры патриарха Феофила III как посредника в переговорах между Россией и Украиной.
Он признался, что пессимистично рассматривает такую попытку разрешить конфликт.
Потому что конфликт настолько глубокий и настолько тяжелый. И, конечно, можно говорить о мире, но за спинами всех переговорщиков Европа будет накачиваться оружием. У них экономика давно уже перешла на милитаристские рельсысказал священник-миссионер
По его словам, Европа желает поживиться за счет России, уничтожив ее государственность как явление.
Хорошо, когда кто-то призывает к миру, но к миру сейчас надо призывать Англию, Германию, Францию и Соединенные Штатысчитает Береговой
Феофил III прилетел в Вашингтон 4 июня и провел 40‑минутную встречу с Трампом. По данным израильского портала Ynet, в рамках инициативы патриарх планирует в июне встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.