Иерей: надо призвать к миру Запад, а не искать посредников в диалоге с Украиной

Иерей: прежде чем искать посредников в переговорах, нужно призвать к миру Запад Иерей: надо призвать к миру Запад, а не искать посредников в диалоге с Украиной

Москва14 июн Вести.Иерей Владислав Береговой призвал в первую очередь призывать к миру Запад. Об этом он заявил, комментируя ИС "Вести" поддержку США кандидатуры патриарха Феофила III как посредника в переговорах между Россией и Украиной.

Он признался, что пессимистично рассматривает такую попытку разрешить конфликт.

Потому что конфликт настолько глубокий и настолько тяжелый. И, конечно, можно говорить о мире, но за спинами всех переговорщиков Европа будет накачиваться оружием. У них экономика давно уже перешла на милитаристские рельсы сказал священник-миссионер

По его словам, Европа желает поживиться за счет России, уничтожив ее государственность как явление.

Хорошо, когда кто-то призывает к миру, но к миру сейчас надо призывать Англию, Германию, Францию и Соединенные Штаты считает Береговой

Феофил III прилетел в Вашингтон 4 июня и провел 40‑минутную встречу с Трампом. По данным израильского портала Ynet, в рамках инициативы патриарх планирует в июне встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.