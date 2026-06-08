Ynet: Феофил III встретится с Путиным в июне в рамках инициативы по перемирию Патриарх Феофил III получил поддержку Трампа для посредничества по Украине

Москва8 июн Вести.Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника по переговорам между Россией и Украиной, сообщает израильский портал Ynet.

По данным издания, патриарх Феофил III прилетел в Вашингтон 4 июня и провёл около 40‑минутную встречу с Трампом. В ходе беседы, помимо вопросов, связанных с доступом верующих к святыням на Святой земле, обсуждалась и возможность его участия в посредничестве для достижения перемирия.

Президент США Дональд Трамп дал согласие на то, чтобы Иерусалимский патриарх Феофил III выступил посредником между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия пишет портал

Ynet также сообщает, что в рамках инициативы патриарх планирует в июне встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Феофил III, по данным портала, рассматривается как фигура, пользующаяся доверием обеих сторон благодаря своему авторитету в православном мире и опыту в дипломатических и гуманитарных проектах.

Пятого июня пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Москва надеется, что переговоры по Украине будут возобновлены и сложившаяся пауза будет прервана". Официальных комментариев от Белого дома по поводу публикации Ynet в релизе портала не приводится.