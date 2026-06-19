Астахов объяснил, почему в новом санкционном списке не оказался патриарх Кирилл Астахов: православная церковь может стать шансом для диалога Киева с Москвой

Москва19 июн Вести.Патриарх Иерусалимский Феофил III, возможно, станет новым посредником в переговорах России и Украины и поэтому будет выглядеть странным внесение в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заслуженный юрист РФ Павел Астахов.

Президент США Дональд Трамп вел переговоры с патриархом Иерусалимским и всея Палестины, Сирии и Аравии Феофилом III о посредничестве в мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Пугали тем, что включат в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси, но его там не оказалось. Я думаю, это не случилось ровно потому, что Дональд Трамп вдруг назвал возможным переговорщиком Патриарха Иерусалимского Феофила III. И, конечно, в этой связи странно бы выглядели европейские санкции против Патриарха Кирилла. Возможно, они смогут действительно представлять нашу страну и вместе договариваться рассказал Астахов

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника по переговорам между Россией и Украиной. Священнослужитель прилетел в Вашингтон 4 июня и провел встречу с Трампом, длившуюся около 40 минут. В ходе беседы, помимо вопросов, связанных с доступом верующих к святыням на Святой земле, обсуждалась и возможность его участия в посредничестве для достижения перемирия.