NYT заявила о планах США отправить переговорщиков по Украине в Россию

Москва21 апр Вести.Переговорщики США планируют вновь посетить Россию, чтобы обсудить украинское урегулирование, заявила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что в последнее время диалог по Украине шел "в основном за кулисами", поскольку спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого Дома Джаред Кушнер в последнее время были сосредоточены на разрешении иранского конфликта.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американцы… намерены совершить еще один визит в Россию говорится в публикации

Ранее газета The Daily Mail сообщила, что Стивен Уиткофф хочет остаться главным связующим звеном в диалоге между Вашингтоном и Москвой.

Источники газеты утверждают, что Уиткофф влияет на процесс выбора нового посла в России и в частных беседах выражает опасения, что если на этот пост будет назначен влиятельный человек, то он может ослабить его связь с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время представитель Белого дома Анна Келли опровергла эту информацию, подчеркнув, что кадровые решения принимает Дональд Трамп.