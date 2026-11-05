Москва5 нояВести.Президент России Владимир Путин вручил Патриарху Иерусалимскому Феофилу III орден Дружбы.
Указ о награждении Феофила III Путин подписал в конце 2026 года. Церемония награждения состоялась в Кремле.
Для меня большая честь вручить вам этот орденсказал российский лидер
Путин также пожелал патриарху всего самого доброго.
Патриарх удостоен ордена Дружбы за значительный вклад в укрепление дружеских отношений, сотрудничества и духовных связей с Россией.
Ранее Феофил III заявил, что мог бы встретиться как посредник с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в рамках усилий по урегулированию конфликта. Кроме того, он назвал российского президента верующим членом православной церкви.