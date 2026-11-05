Москва5 ноя Вести.Президент России Владимир Путин вручил Патриарху Иерусалимскому Феофилу III орден Дружбы.

Указ о награждении Феофила III Путин подписал в конце 2026 года. Церемония награждения состоялась в Кремле.

Для меня большая честь вручить вам этот орден сказал российский лидер

Путин также пожелал патриарху всего самого доброго.

Патриарх удостоен ордена Дружбы за значительный вклад в укрепление дружеских отношений, сотрудничества и духовных связей с Россией.

Ранее Феофил III заявил, что мог бы встретиться как посредник с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в рамках усилий по урегулированию конфликта. Кроме того, он назвал российского президента верующим членом православной церкви.