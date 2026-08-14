Священник с Итурупа отметил внимательность Путина к деталям Настоятель храма на Итурупе назвал Путина очень внимательным человеком

Москва14 авг Вести.Президент России Владимир Путин является "очень внимательным человеком". Таким мнением после разговора с главой государства в беседе с ТАСС поделился настоятель Богоявленского храма на Итурупе Роман Филиппов.

Он сообщил, что узнал о приезде российского лидера на остров от прихожанина и решил отправиться на стройплощадку храма. По его словам, вскоре сотрудники администрации президента пригласили его на встречу.

Зная, что наш президент глубоко верующий человек, я решил тоже быть на стройплощадке на тот случай, если президент решит ее внепланово посетить… Уже через несколько минут он прислал сотрудников с тем, чтобы пригласить меня с ним встретиться. Он очень внимательный человек рассказал настоятель

Так настоятель храма РПЦ отметил внимательность президента к деталям тем, затронутым в беседе.

Ранее Путин в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири впервые посетил курильский остров Итуруп. Он осмотрел рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный".