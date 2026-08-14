Москва14 авгВести.Президент России Владимир Путин является "очень внимательным человеком". Таким мнением после разговора с главой государства в беседе с ТАСС поделился настоятель Богоявленского храма на Итурупе Роман Филиппов.
Он сообщил, что узнал о приезде российского лидера на остров от прихожанина и решил отправиться на стройплощадку храма. По его словам, вскоре сотрудники администрации президента пригласили его на встречу.
Зная, что наш президент глубоко верующий человек, я решил тоже быть на стройплощадке на тот случай, если президент решит ее внепланово посетить… Уже через несколько минут он прислал сотрудников с тем, чтобы пригласить меня с ним встретиться. Он очень внимательный человекрассказал настоятель
Так настоятель храма РПЦ отметил внимательность президента к деталям тем, затронутым в беседе.
Ранее Путин в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири впервые посетил курильский остров Итуруп. Он осмотрел рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный".