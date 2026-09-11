Москва11 сенВести.Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана – началом нового года по иудейскому календарю. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам главы государства, этот праздник символизирует нравственное и духовное совершенствование, а также дарит верующим радость приобщения к многовековому историческому и культурному наследию предков.
Отмечу, что еврейские организации России активно участвуют в жизни страны и нашего общества, вносят созидательный вклад в реализацию востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, в поддержание конструктивного межнационального и межрелигиозного диалога в нашей странеговорится в телеграмме
Кроме того, подчеркнул российский лидер, еврейские организации занимаются сохранением семейных ценностей и воспитанием молодежи.
Путин пожелал всем причастным к празднику здоровья и успехов.