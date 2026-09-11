Путин поздравил российских евреев с Новым годом по иудейскому календарю

Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана Путин поздравил российских евреев с Новым годом по иудейскому календарю

Москва11 сен Вести.Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана – началом нового года по иудейскому календарю. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, этот праздник символизирует нравственное и духовное совершенствование, а также дарит верующим радость приобщения к многовековому историческому и культурному наследию предков.

Отмечу, что еврейские организации России активно участвуют в жизни страны и нашего общества, вносят созидательный вклад в реализацию востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, в поддержание конструктивного межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране говорится в телеграмме

Кроме того, подчеркнул российский лидер, еврейские организации занимаются сохранением семейных ценностей и воспитанием молодежи.

Путин пожелал всем причастным к празднику здоровья и успехов.