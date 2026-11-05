Москва5 ноя Вести.Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил ему благодарность за поддержку христиан на Святой Земле и внимание к православию.

Я от всего сердца хотел бы вас поблагодарить, господин президент, за ваш большой вклад в православную Церковь, за ваш большой интерес к святым местам, за сохранение статуса святого города Иерусалима, и за вашу действенную поддержку христиан на Святой Земле. И, конечно, за ваш действенный вклад и интерес к Святому Гробу, к христианству на Святой Земле сказал Феофил III

Владимир Путин встретился с Феофилом III в Москве 5 ноября. В ходе встречи глава российского государства вручил патриарху орден Дружбы. Феофил III был удостоен награды за значительный вклад в укрепление дружеских отношений, сотрудничества и духовных связей с Россией.