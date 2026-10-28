Президент Бурунди обратился к Путину как к брату и поблагодарил за теплый прием

Президент Бурунди обратился к Путину как к брату и поблагодарил за прием Президент Бурунди обратился к Путину как к брату и поблагодарил за теплый прием

Москва28 окт Вести.Президент Бурунди и действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе обратился к российскому лидеру Владимиру Путину как к брату и поблагодарил за теплый прием.

По его словам, форум дает бесценную возможность укрепить диалог между Россией и Африкой.

Господин президент Владимир Путин​​​. Дорогой брат … в первую очередь хотел бы выразить благодарность его превосходительству, президенту Владимиру Путину, его правительству и русскому народу за теплый прием сказал Ндайишимийе

28 октября президент Путин начинает масштабную программу в рамках третьего саммита "Россия - Африка", который впервые проходит в Москве. Участие в нем принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.