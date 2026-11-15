Генерал СВР Решетников: Патриарх Кирилл – духовный лидер для всех людей в России

Генерал СВР: глава РПЦ - духовный лидер России, признанный всеми конфессиями Генерал СВР Решетников: Патриарх Кирилл – духовный лидер для всех людей в России

Москва15 ноя Вести.Патриарх Кирилл является неоспоримым ориентиром и духовным лидером российского государства, признаваемым всеми конфессиями многонациональной России. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке, кандидат исторических наук Леонид Решетников.

20 ноября 2026 года Святейшему Патриарху Кириллу (в миру — Владимиру Михайловичу Гундяеву), предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ), Патриарху Московскому и всея Руси исполняется 80 лет.

Святейший Патриарх Кирилл - это духовный лидер нашего государства. Духовный лидер даже для неправославных, даже для атеистов, даже для людей других конфессий. Все видят, что Патриарх Кирилл стал за эти годы духовным лидером государства и тут никуда не денешься заявил Решетников

Ранее, 4 ноября, в Манеже открылась выставка современного церковного искусства "Христианская традиция. Наши дни", приуроченная к 80-летию патриарха Кирилла и призванная показать развитие искусства в контексте истории России и православной культуры.

Также сообщалось, что Болгария отказалась поддержать санкции Евросоюза в отношении патриарха Кирилла, поскольку ее церковь близка к Русской Православной Церкви (РПЦ).