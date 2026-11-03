"Защитники православия": эксперт об отказе Софии ввести санкции против главы РПЦ Политолог Бондаренко: болгары – главные защитники православия в ЕС

Москва3 ноя Вести.Болгария отказалась поддержать санкции Евросоюза в отношении патриарха Кирилла, поскольку ее церковь близка к Русской Православной Церкви (РПЦ). Такого мнения придерживается политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Жителей Болгарии эксперт в беседе с "Лентой.ру" назвал главными защитниками православия в Евросоюзе.

Надо понимать, что Болгария – это страна православная. И конечно, и Болгарская православная церковь, и болгары сами по себе, наверное, главные защитники православия внутри ЕС сказал политолог

По его словам, именно фактор религиозности населения сыграл свою роль при обсуждении руководством страны 21-го пакета санкций.

Ранее глава МИД Болгарии Велислава Петрова заявила, что власти страны не поддерживают рестрикции в отношении предстоятеля РПЦ, предложенные в новом пакете рестрикция ЕС против России.