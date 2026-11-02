Москва2 ноя Вести.Подавляющее большинство, 80%, жителей Болгарии тепло относятся к России. Об этом ИС "Вести" заявил председатель правления Евразийского института геополитики и экономики имени святого Киприана Пламен Милетков, комментируя президентские выборы в стране.

По его словам, политика в Болгарии на данный момент не меняется.

Все зависит от премьер-министра Болгарии, как он меняет курс. Президент ограничен в правомочиях, он ничего не может решить. Все решает премьер-министр Болгарии … К сожалению, в нашей политике нет словацких политиков, как [премьер-министр Словакии Роберт] Фицо … Наши слышат, что говорит [глава Европейской комиссии Урсула] фон дер Ляйен, что говорит [глава евродипломатии] Кая Калас. К сожалению, это такая действительность. У нас получается уникальная ситуация. 80% болгарского народа – прорусский, но политическая верхушка – прозападная сказал он

Ранее сообщалось, что действующий президент Болгарии Илияна Йотова после подсчета 100% бюллетеней побеждает на выборах главы государства с результатом более 57%.