Фелингер увидел в итогах президентских выборов в Болгарии победу России Австрийский общественник Фелингер назвал победу Йотовой триумфом Путина

Москва2 ноя Вести.Победа Илияны Йотовой на президентских выборах в Болгарии стала еще одним триумфом российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил председатель австрийской неправительственной организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер.

В соцсети X Фелингер прокомментировал результаты голосования в Болгарии.

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Ранее болгарский ЦИК подвел итоги второго тура выборов президента. Согласно данным подсчета голосов, Йотова получила 57,57%. Она опередила своего основного соперника, бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Гюрова, который набрал 39,48%.

Таким образом, Йотова стала первой женщиной на посту президента Болгарии. Прежде она возглавила государство после досрочной отставки Румена Радева в январе 2026 года.

Йотова выступает против вовлечения Болгарии в украинский конфликт и присоединения страны к так называемой "коалиции желающих". В качестве альтернативы она предложила создать на европейском уровне "коалицию за мир".

Во время предвыборной кампании политик также призывала руководство Евросоюза возобновить диалог с Москвой. По мнению Йотовой, Болгария могла бы выполнять роль дипломатического посредника между Россией и ЕС.