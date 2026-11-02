Поддубный заявил о выбранном болгарами курсе на диалог с Россией после выборов Поддубный назвал победу Йотовой на выборах в Болгарии позитивным сигналом для РФ

Москва2 ноя Вести.Победа действующего президента Болгарии Илияны Йотовой во втором туре выборов главы государства подает пример перехода от жесткой конфронтации к осторожной дипломатии, так как София становится одним из голосов в Европе, выступающих за восстановление каналов связи с Россией и поиск компромиссных решений. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

По его словам, Йотова последовательно выступает за дипломатическое урегулирование украинского кризиса и против дальнейшей эскалации. Ее подход заключается не отказе от евроатлантического курса, а в смещении акцентов с наращивания военной поддержки Украины к самостоятельной дипломатии, основанной на национальных интересах, отметил журналист.

Вывод, который очевиден: победа Йотовой – это не разворот Болгарии от Запада, но заметное изменение тональности ее внешней политики. Россия может получить в Софии хоть и не союзника, но хотя бы более адекватного собеседника… Для России это – позитивный сигнал, для европейских столиц – дополнительный аргумент в спорах о том, стоит ли разговаривать с Москвой написал Поддубный в своем канале в MAX

Выборы главы государства в Болгарии состоялись 1 ноября. За пост президента также боролся бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров, баллотировавшийся вместе с кандидатом в вице-президенты Георгием Кандевым.