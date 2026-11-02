Йотова лидирует во втором туре президентских выборов в Болгарии ЦИК Болгарии: Йотова набирает 57,66% голосов во втором туре выборов

Москва2 ноя Вести.Действующий президент Болгарии Илияна Йотова лидирует во втором туре выборов главы государства с результатом 57,66%. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия страны после обработки 99,68% протоколов.

Голосование состоялось 1 ноября. За пост президента также боролся бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров, баллотировавшийся вместе с кандидатом в вице-президенты Георгием Кандевым.

По опубликованным данным, пара Гюров – Кандев получила 39,38% голосов. Еще 2,96% избирателей выбрали вариант "Никого не поддерживаю".

Йотова участвует в выборах вместе с кандидатом на должность вице-президента Кирилом Валчевым.