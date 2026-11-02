Москва2 ноя Вести.Отсутствие доверия к политическим элитам у населения Болгарии стало основной причиной низкой явки на выборах в стране. Об этом ИС "Вести" заявил председатель правления Евразийского института геополитики и экономики имени святого Киприана Пламен Милетков, комментируя выборы в стране.

За 35 лет демократии первый раз такая маленькая явка у нас. Это 20-процентная явка. Это я сам на первый тур голосовал, но на второй тур не голосовал … Наш народ не верит политическим элитам, лидерам политических партий. Он не верит. И я уверен, что появятся на политическом горизонте новые политические партии