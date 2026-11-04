Москва4 ноя Вести.Выставка современного церковного искусства является традиционной и всегда проводится в День народного единства. Подобные выставки всегда получаются очень интересными, поделился в интервью ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

4 ноября в Манеже открылась выставка "Христианская традиция. Наши дни", приуроченная к 80-летию патриарха Кирилла.

Это очень важно. Тем более это традиционная уже выставка, она ежегодно проводится в День народного единства, стартует и потом она открыта для посещения. Это очень важно. Они всегда, эти выставки, очень интересные получаются сказал Песков

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о планах организовать программы посещения выставки церковного искусства для школьников и учителей не только из столицы, но и других российских регионов.