В Доме русского зарубежья рассказали о взаимодействии с Францией по культуре Москвин: задача деятелей культуры РФ и Франции – противостоять "злой прессе"

Москва15 окт Вести.Главная задача деятелей культуры России и Франции – противостоять "злой прессе" и "недобрым политическим силам", которые пытаются испортить отношениями между странами. Такое мнение выразил в беседе с ИС "Вести" директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин.

По его словам, взаимный интерес Франции и России к культуре друг друга сохраняется даже в сложные периоды.

Мы видим отношения простых французов, оно очень хорошее отношение к России и к русским. Задача нашего дома — внести свой вклад в то, чтобы связи в области культуры и науки, они оставались. И мы стараемся найти наших партнеров во Франции, которые придерживаются такой же точки зрения… Я думаю, что задача деятелей культуры как в России, так и во Франции — противостоять той злой прессе, тем недобрым политическим силам, которые пытаются все отношение опустить ниже и ниже. Вроде бы уже и дно есть, они хотят еще дальше сказал Москвин

В Доме русского зарубежья 16 октября откроется выставка "Русский Париж. 1814-1914". Она посвящена русско-французским культурным связям XIX – начала ХХ века, взаимным творческим влияниям и образу Парижа, вдохновлявшего лучших русских мастеров на протяжении целого столетия. По словам Москвина, идея создания выставки не была случайной.

Она именно для того, чтобы все хорошее, что было и есть в наших отношениях, оно оставалось и развивалось заключил он

В прошлом году Дом русского зарубежья имени Солженицына отметил 30-летие.