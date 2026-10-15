Экс-посол РФ во Франции: культура не должна страдать из-за накала в политике

Экс-посол РФ во Франции Авдеев: культура не должна страдать из-за политики Экс-посол РФ во Франции: культура не должна страдать из-за накала в политике

Москва15 окт Вести.Искусство и наука не должны страдать из-за политического накала между странами. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил президент Фонда наследия Русского зарубежья, экс-посол России во Франции, бывший министр культуры РФ Александр Авдееев.

Он прокомментировал открытие выставки в Доме русского зарубежья "Русский Париж. 1814-1914". Она откроется для посетителей 16 октября и будет доступна для посещения по 7 февраля 2027 года.

Независимо от политического диалога, от его накала либо наоборот любовных страстей, все равно культура, искусство, научные обмены, студенческие обмены не должны страдать. А эта выставка показывает, насколько глубоки культурные связи у нас с Францией. Они вот в этом периоде возникли, когда русские войска вошли в Париж... их приветствовало население, конфликтов никаких не было, а произведения искусства остались сказал Авдеев

По его словам, взаимные обмены с Францией были полезны для российских деятелей искусства.

И эта выставка очень хороший пример таких полезных обменов, которые являются составной частью мировой культуры добавил он

Ранее глава Дома русского зарубежья Виктор Москвин заявил, что культура России и Франции должна противостоять недобрым политическим силам.