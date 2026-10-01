Москва1 окт Вести.Музей русских деятелей культуры - "Дом русской памяти" - откроется в ноябре во Франции при Консерватории Сергея Рахманинова в Париже. Об этом рассказал ее директор Арно Фрилле.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что консерватория располагает множеством архивных документов – писем и фотографий, а также внушительной коллекцией произведений искусства.

Музей - это способ показать широкой публике наследие того периода, когда русские художники были широко представлены в Париже, возможность увидеть, как тысячи русских артистов приезжали в Париж, как они здесь обосновывались, как работали с французами и как складывалась их карьера пояснил Фрилле

По его словам, в музее интерактивный экскурсионный маршрут с QR-кодами, при сканировании которых посетители смогут узнать много интересного для себя. Кроме того, в "Доме" будут проходить музыкальные занятия и концерты.

Фрилле добавил, что в Ницце планируется открытие филиала Института Рахманинова, где будет располагаться музей русской эмиграции. В настоящее время ведутся переговоры с местными властями, но при этом уже собираются различные реликвии для экспозиции.

Ранее власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине и российского консульства в Бонне. Поводом для этого послужил инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в котором власти обвинили Россию. В посольстве РФ назвали случившееся наспех состряпанной провокацией.