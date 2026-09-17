Москва17 сен Вести.В Южно-Сахалинске открылся филиал Российского этнографического музея (РЭМ). Директор учреждения Юлия Купина рассказала ИС "Вести", что в музее не только рассказывается о традиционной культуре, но и о том, как Россия стремилась "аккумулировать" разные народы.

Комплекс площадью более 3,5 тысячи квадратных метров включает два выставочных зала, фондохранилище, библиотеку, детский центр и музейную гостиную. В филиале будут изучать культуру народов Дальнего Востока, арктической зоны Восточной Сибири и Сахалинской области.

На Сахалин возвращены 400 предметов, связанных с культурой коренных малочисленных народов. Предметы, вывезенные учеными и археологами десятки лет назад, бережно хранили в собраниях головного музея в Санкт-Петербурге и теперь вернули на родину.

Сахалин — это кладезь идей. Для нас это не только рассказ о традиционной культуре, это рассказ о стремлении России аккумулировать различные этносы. Понять их, жить в уважении к ним и стремиться развивать сказала Купина

На открытии подписали соглашение о сотрудничестве. В перспективе в Санкт-Петербурге будут готовить кадры этнографов для работы на Сахалине.

Теперь над нашим этнографическим музеем, который начинается в Санкт-Петербурге и заканчивается на Сахалине, никогда не заходит солнце отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

В декабре в музее откроют две новые экспозиции. Одна расскажет о культурном багаже, с которым европейские поселенцы прибыли на Сахалин в конце XIX — начале XX века, вторая покажет жизнь музея изнутри: через какие испытания проходит предмет, чтобы стать экспонатом.