Москва24 сен Вести.Тандем Русского музея и Академии художеств станет неотъемлемой частью национального образования в сфере искусств. Об этом ИС "Вести" заявила директор Русского музея Алла Манилова.

По ее словам, соглашение с Академией художеств – абсолютно новаторское и содержательное.

Русский музей и Академия художеств – генетические родственники … Соглашение … направленно на сохранение, изучение, популяризацию и, может быть, в какой-то мере и защиту фундаментальных основ отечественного академического искусства, отечественной академической школы. Это сделать могут только Русский музей и Академия вместе, в тандеме. И если у нас получится, а у нас обязательно получится, тогда это станет неотъемлемой частью национального образования в сфере искусств