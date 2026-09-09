Франция не исключает контактов с Россией, однако договоренностей пока нет

Посольство Франции в России не исключает двусторонние контакты между странами Франция не исключает контактов с Россией, однако договоренностей пока нет

Москва9 сен Вести.Новые контакты официальных представителей Франции и России возможны, но договоренностей по этому вопросу пока нет. Об этом сообщили РБК в посольстве Франции в РФ.

В посольстве подчеркнули, что одним из главных мотивов для продолжения контактов является необходимость участия европейских стран в переговорах по Украине.

Диалог Франции и России не прекращался. У нас были контакты, и будут еще. Когда между сторонами есть критические разногласия, необходимость в диалоге только повышается пояснили в дипмиссии

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике главу французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэля Барро за его слова о том, что Россия якобы "слаба" и потеряла половину занятой в начале СВО территории.