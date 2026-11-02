Легойда рассказал о значимости выставки "Христианская традиция. Наши дни" Владимир Легойда рассказал о значимости выставки к 80-летию патриарха Кирилла

Москва2 ноя Вести.Выставка "Христианская традиция. Наши дни" – это подарок не только патриарху Кириллу, но и его подарок всем россиянам. Так заявил ИС "Вести" глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Выставка приурочена к 80-летию Святейшего патриарха. Это, конечно, не столько даже личная дата, сколько такой общецерковный, общенародный праздник. И поэтому, с одной стороны, это подарок патриарху, а с другой стороны, это подарок патриарха всем нам сказал Легойда

В экспозиции будут представлены 524 работы 216 авторов. Четыре зала с картинами, иконами, церковными облачениями, историческими документами и реликвиями объединены по темам: "История Отечества", "Бог и человек", "Сохраняя наследие" и "Красота, спасающая мир". В центре экспозиции образы святых правителей, полководцев и духовных деятелей.

Масштабная выставка пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 5 ноября по 8 декабря 2026 года.

Ранее митрополит Тихон (Шевкунов) заявил, что на выставке "Христианская традиция. Наши дни" будут представлены картины, посвященные специальной военной операции (СВО).