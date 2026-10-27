Патриарх Кирилл осмотрел новое отделение травматологии и реабилитации в Москве Патриарх Кирилл посетил обновленное отделение больницы святителя Алексия в Москв

Москва27 окт Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Центральную клиническую больницу святителя Алексия в Москве и осмотрел обновленное отделение травматологии, ортопедии и медицинской реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви.

В корпусе № 4 разместились операционный блок, реанимационные койки, стационар, а также кабинеты медицинской реабилитации, физиотерапии, ударно-волновой терапии, лечебной физкультуры и механотерапии. Отделение сможет обеспечивать полный цикл лечения пациентов: от хирургических вмешательств до восстановления.

Высокотехнологичную медицинскую помощь в обновленном отделении смогут получать пациенты из всех регионов России.

Одним из ключевых направлений работы больницы остается помощь пострадавшим в ходе специальной военной операции. С начала 2022 года лечение по различным профилям и сестринский уход в учреждении получили более 55 тыс. человек.

В ходе визита патриарх также ознакомился с выставкой "Под Патриаршим попечением», посвященной его роли в развитии больницы, и передал медицинскому учреждению икону святителя Луки Крымского.

Патриарх Кирилл возглавляет попечительский совет больницы святителя Алексия. Медицинское учреждение Русской православной церкви принимает пациентов из всех регионов России независимо от вероисповедания.