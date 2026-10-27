Москва27 окт Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал икону святителя Луки Крымского Центральной клинической больнице святителя Алексия в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви.

Святейший Патриарх посетил больницу, попечительский совет которой он возглавляет, и осмотрел обновленное отделение травматологии, ортопедии и медицинской реабилитации.

В дар больнице Святейший Патриарх Кирилл передал икону святителя Луки Крымского отмечает пресс-служба

Больница святителя Алексия является многопрофильным медицинским учреждением Русской православной церкви. Она принимает пациентов из всех регионов России независимо от вероисповедания. С начала 2022 года учреждение также оказывает помощь пострадавшим и раненым в ходе специальной военной операции.