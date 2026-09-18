Собянин и Цивилева посетили госпиталь в Москве, где лежат раненые участники СВО Собянин и Цивилева навестили раненых бойцов СВО в госпитале Москвы

Москва18 сен Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетили столичный госпиталь, в котором проходят лечение раненые участники СВО. Об этом сообщается на канале Собянина в MAX.

Сегодня вместе с заместителем министра обороны России Анной Цивилевой посетили Госпиталь ветеранов войн №3 — одно из крупнейших специализированных лечебных учреждений Москвы говорится в сообщении

Собянин добавил, что в госпитале работают 1 450 человек и что раненым оказывают весь объем помощи в одном учреждении, без перевода в другой стационар.

В медучреждении есть кабинеты физиотерапии, зал бальнеотерапии с минеральными ваннами, блок лечебной физкультуры со специальными тренажерами, кабинет психологической разгрузки и зал для сеансов арт-терапии, а также зоны досуга с телевизорами, компьютерами и настольными играми.