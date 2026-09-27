Москва27 сен Вести.Выставка реликвий Киево-Печерской лавры в Лондоне является частью целенаправленной многолетней политики Запада по разграблению русских православных святынь и подрыву духовных корней верующих, но Россия со временем все святыни вернет назад. Об этом ИС "Вести" заявил профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

В Лондоне открыта выставка реликвий Киево-Печерской Лавры, на которой представлены семь уникальных предметов православного богослужебного искусства XVII–XVIII веков из Национального историко-культурного заповедника, которые были отняты у православной церкви еще в советское время. На выставке представлены главные православные святыни - две позолоченные серебряные створки Царских врат и напрестольное Евангелие в серебряном окладе.

Европа была в этом замешана также, как Соединенные Штаты Америки в двадцатые-тридцатые годы, когда советские власти распродавали церковные ценности, замешаны и сейчас и им это выгодно, потому что самая главная сила, по которой наносится удар - это вообще православие как таковое. И вот это разорение одной из главных святынь русских православных святынь Киево-Печерской лавры - это как раз попытка отрезать всех православных людей от своих глубоких духовных корней. Это дает им возможность надеяться на то, что мы как раз силы своей духовной лишимся. А мы все вернем обязательно заявил Перевезенцев

Еще до выставки в Лондоне христианские святыни, хранившиеся в свое время в Киево-Печерской лавре, были выставлены в Лувре. Там была открыта выставка древних византийских икон, которые два века назад были перевезены в Киев священником Русской Православной Церкви.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина превратилась в страну с тоталитарным режимом, в которой нет свободы слова, запрещена крупнейшая христианская конфессия и священники посажены в тюрьму.