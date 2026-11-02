Тихон Шевкунов рассказал о содержании выставки "Христианская традиция. Наши дни" Посвященные СВО картины представят на выставке к 80-летию патриарха Кирилла

Москва2 ноя Вести.Выставка "Христианская традиция. Наши дни", приуроченная к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, будет содержать картины, посвященные специальной военной операции (СВО). Об этом ИС "Вести" заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

В экспозиции будут представлены работы 216 авторов. Четыре зала с картинами, иконами, церковными облачениями, историческими документами и реликвиями объединены по темам: "История Отечества", "Бог и человек", "Сохраняя наследие" и "Красота, спасающая мир".

Картины, посвященные нашей нынешней трагедии, общей и преодоление этой трагедии, то, во что нас пытаются втянуть – гражданская война. И, конечно же, мы не можем этого допустить. Но трагедия есть трагедия, она отражена талантливыми художниками, правдиво … Да, события специальной военной операции сказал митрополит

Масштабная выставка современного церковного искусства "Христианская традиция. Наши дни" пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 5 ноября по 8 декабря 2026 года.