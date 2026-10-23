Москва23 окт Вести.Театр имени Евгения Вахтангова представит спектакль "В моей груди колокол…", посвященный событиям СВО, сообщила пресс-служба театра.

30 октября на Основной, исторической, сцене Театра имени Евгения Вахтангова состоится премьера масштабного спектакля "В моей груди колокол…", посвященного событиям последних лет и людям, чьих судеб коснулась специальная военная операция говорится в сообщении на официальном сайте театра

Отмечается, что режиссером-постановщиком выступил Эльдар Трамов. В спектакле задействованы более 40 актеров, включая таких звезд, как Владимир Вдовиченков, Андрей Ильин, Ольга Тумайкина и Марина Есипенко.

В литературной основе спектакля — сочетание классики и современности. Так, на сцене прозвучат отрывки из романов "Война и мир" Льва Толстого, "Живые и мертвые" Константина Симонова, поэзия начала XX века, а также фрагменты из пьес современных авторов, основанные на реальных воспоминаниях участников СВО.

В театре рассказали, что главными смыслами постановки стали темы героизма и надежды. По словам режиссера, задача артистов — поддержать защитников, проходящих службу в зоне СВО, и напомнить им, что дома их ждут.