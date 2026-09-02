Москва2 сенВести.Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что участник труппы актер Иван Захава принял решение пойти добровольцем на СВО, передает ТАСС.
В этой связи из осеннего репертуара театра убрали спектакль "Варшавская мелодия".
Наш с вами артист, наш коллега, наш друг Иван Захава … принял решение пойти добровольцем в зону специальной военной операциисказал Крок
Иван Захава дебютировал в Театре Вахтангова будучи студентом Театрального института имени Б. В. Щукина. Он играл в спектакле "Кот в сапогах", "Мадемуазель Нитуш" и в "Варшавской Мелодии".