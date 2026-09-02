Актер театра Вахтангова Захава отправился добровольцем на СВО Актер театра Вахтангова Иван Захава ушел на СВО

Москва2 сен Вести.Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что участник труппы актер Иван Захава принял решение пойти добровольцем на СВО, передает ТАСС.

В этой связи из осеннего репертуара театра убрали спектакль "Варшавская мелодия".

Наш с вами артист, наш коллега, наш друг Иван Захава … принял решение пойти добровольцем в зону специальной военной операции сказал Крок

Иван Захава дебютировал в Театре Вахтангова будучи студентом Театрального института имени Б. В. Щукина. Он играл в спектакле "Кот в сапогах", "Мадемуазель Нитуш" и в "Варшавской Мелодии".