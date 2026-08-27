Москва27 авг Вести.Молодым актерам сложно трудоустроиться, в частности, это касается выпускников коммерческих театральных вузов. На них руководители театров "перестали смотреть".

Об этом заявил ИС "Вести" режиссер театра и кино, художественный руководитель Московского драмтеатра "Модерн", заслуженный артист РФ Юрий Грымов.

По его словам, средний уровень подготовки в ведущих театральных вузах "очень высокий". Выпускники негосударственных учреждений не справляются с базовыми задачами, например, с прочтением стихотворений.

Я перестал смотреть артистов коммерческих вузов. Приходят молодые ребята, симпатичные, и я все время задаю вопрос: "Неужели нужно было четыре года учиться, чтобы так плохо прочитать стихотворение?" … Допустим, Щепка, Щука, школа-студия МХАТ - … средний уровень [образования] очень высокий … Сегодня рынок перегрет, люди, конечно, идут условно работать разносчиками пиццы, [водителями] такси и так далее. Это плохо. Мое мнение, что ради эксперимента где-то бы надо было прижать [поток абитуриентов в коммерческие вузы] … Я против запрещений, они сами отомрут, если туда перестанут идти люди … Но я бы все-таки посоветовал родителям или учащимся потенциальным смотреть, к кому идете, кто мастер [курса] сказал Грымов

Ранее народный артист РФ, худрук Театра Ермоловой и преподаватель актерского факультета ГИТИСа Олег Меньшиков предложил сократить число театральных вузов до 6-7 на страну. По его мнению, количество выпускников несоизмеримо больше потребностей театров и киноиндустрии.

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, в свою очередь, объяснил, почему театральные вузы остаются востребованными.