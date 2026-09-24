Актеры "Капитанской дочки" отметили актуальность драмы в 2026 году Актер Мизев: социальные конфликты "Капитанской дочки" сейчас особенно актуальны

Москва24 сен Вести.Социальные конфликты, которые лежат в основе драмы "Капитанская дочка" по мотивам одноименной повести Александра Пушкина, особенно актуальны в 2026 году. Об этом ИС "Вести" заявили актеры Олег Савостюк и Александр Мизев, которые исполнили роли в фильме.

В московском кинотеатре "Художественный" прошла презентация проектов, созданных при поддержке ИРИ. В числе премьер – экранизация повести Александра Пушкина "Капитанская дочка".

Социальное противоречие и социальные конфликты – они в любое время существуют. И, соответственно, в любое время интересно их исследовать. В "Капитанской дочке" проблемы социальных конфликтов присутствуют. Я думаю, что хотя бы с этой точки зрения это произведение актуально сказал актер Александр Мизев, исполнивший роль Ивана Зарубина в фильме "Капитанская дочка"

Актер Олег Савостюк, сыгравший Петра Гринева, отметил, что в 2026 году зрителей также может зацепить идея о том, что любовь окажется сильнее войны.

Ранее директор Дирекции телекино телеканала "Россия" Михаил Россолько заявил, что сотрудничество Института развития интернета (ИРИ) помогает ВГТРК воплощать малореализуемые идеи.