Москва4 ноя Вести.Выставка современного церковного искусства "Христианская традиция. Наши дни" поражает своей глубиной. История Отечества рассказывается через сюжетные линии картин, представленных на экспозиции, поделился министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью ИС "Вести".

Он также сообщил, что планируется программа посещения этой выставки для школьников и их учителей не только из Москвы, но и из других регионов.

Поразила глубина выставки. Вся сюжетная линия через картины рассказывает об истории нашего Отечества, о том, как вера дает возможность человеку и развиваться, и наполняет его божественной красотой. В целом, очень гармоничная выставка… У нас будет программа посещения этой выставки [школьниками] вместе с учителями, причем не только из Москвы или Московской области, но из других регионов. И мы планируем об этой выставке рассказать и на уроках, и в наших исторических парках "Россия – моя история" сказал министр

Кравцов указал на значимость данной выставки для подрастающего поколения.

Одно дело – изучение истории по учебнику, а другое дело, когда ребята через картины, через исторические факты, через соприкосновение с различными событиями, которые были в нашей стране, связанные с Русской православной церковью, ощущали единство и многообразие, и огромный культурный пласт, который формирует нашу идентичность, нашу страну. Вот это очень важно, чтобы ребята не просто изучали историю по книгам, смотрели фильмы, но и соприкасались с историей через такие выставки подытожил он

4 ноября в Манеже открылась выставка современного церковного искусства "Христианская традиция. Наши дни", приуроченная к 80-летию патриарха Кирилла и призванная показать развитие искусства в контексте истории России и православной культуры.