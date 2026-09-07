Кравцов сообщил, что для "Разговоров о важном" было создано 83 мини-фильма

Кравцов: 83 фильма создано для показа в школах на "Разговорах о важном" Кравцов сообщил, что для "Разговоров о важном" было создано 83 мини-фильма

Москва7 сен Вести.В российских школах и колледжах стартовал обновленный курс "Разговоры о важном", для которого было снято 83 мини-фильма о биографии выдающихся соотечественников. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, с начала учебного года по всей стране проходят уроки "Разговоры о важном" в новом формате, когда школьникам демонстрируют небольшие короткие фильмы о героях страны.

Всего у нас создано 83 фильма, в том числе и фильмы о героях, которые объединяют нашу страну… фильмы о героях специальной военной операции, о героях Великой Отечественной войны, о наших поэтах… Поэтому очень важно, чтобы ребята и обсуждали эти фильмы с родителями сказал министр

Также Кравцов отметил, что фильмы на уроках "Разговоры о важном" будут показывать с 6 по 11 классы.