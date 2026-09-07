Патриотические фильмы на "Разговорах о важном" будут показывать с 6-го класса Кравцов: фильмы на "Разговорах о важном" будут показываться в 6–11 классах

Москва7 сен Вести.В рамках уроков "Разговоры о важном" школьникам с 6 по 11 классы будут показывать короткие фильмы о героях, которые повлияли на развитие России. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сегодня по всей стране проходят уроки "Разговоры о важном" в новом формате, когда мы показываем небольшие короткие фильмы о наших героях, которые объединяют нашу страну. Сегодня для 6-11 классов был показан фильм о выдающемся человеке – Николае Ивановиче Путилове – промышленнике, который всю жизнь посвятил служению Отечеству, служению государству… Он оставил память о себе, которая показывает, что если человек трудится, человек любит свою страну, то можно победить в любой ситуации отметил Кравцов

Глава Минпросвещения РФ отметил важность воспитания на примерах реальных личностей.

Наши уроки и наши такие небольшие фильмы, которые мы будем показывать, как раз о тех человеческих качествах, внутренних человеческих качествах, с которых нужно брать пример. И мы уверены, когда ребята будут смотреть эти фильмы, они на себе будут примерять эти качества и будут брать пример. Воспитание на примерах – это очень важно… Показывают [фильмы] сейчас с 6 по 11 класс. А затем эти фильмы будут показываться с пятого класса в рамках предмета "Духовно-нравственная культура России" подчеркнул он

Ранее Кравцов сообщил, что учебный год 2026–2027 закончится не ранее 26 мая.