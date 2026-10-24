В РПЦ рассказали, что интерес к православию среди молодежи растет

РПЦ: православного контента в интернете стало больше В РПЦ рассказали, что интерес к православию среди молодежи растет

Москва24 окт Вести.Православного контента в интернете становится больше в результате информационной работы РПЦ, а интерес к православию среди молодежи растет. Об этом сообщил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Объем такого контента в последнее время вырос, и это результат не только скоординированных церковных информационных приоритетов, но и многочисленных частных инициатив отметил Кипшидзе

По его словам, верующие сами создают подобный контент и делятся им с другими. Так, молодые люди рассказывают о своей религиозной жизни и приводят примеры, как вера помогает преодолевать трудности.

Кипшидзе напомнил, что церковь никогда не была общиной только для людей старшего поколения. Она объединяет верующих разного возраста, социального положения и жизненного опыта.