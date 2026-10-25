Москва25 окт Вести.Всплеск интереса молодежи к православию должен поддерживаться и направляться Церковью. Об этом клирик собора святого Александра Невского в Париже, протодиакон Иоанн Дробот-Тихоницкий заявил в интервью ИС "Вести", комментируя стремительный рост интереса к православным онлайн-ресурсам среди молодежи.

По данным опросов, за последний год число российских пользователей, посетивших православные площадки увеличилось втрое. Среди двадцатилетних аудитория выросла на 40%. При этом речь идет не только о православных сайтах, но и о страницах в социальных сетях.

Очень положительно. Это радостно, даже немножко удивительно для меня, для человека с Запада отметил протодиакон Иоанн

Он рассказал, что пандемия COVID-19 привела во Франции к неожиданному и массовому обращению местной молодежи в православие, что создало потребность в поддержке и пастырском руководстве со стороны церкви.

Во Франции у нас произошел очень интересный феномен: когда был в 2019 году карантин, тогда люди сидели дома и вдруг начали задаваться вопросом: "В чем смысл жизни?" И именно тогда многие через интернет познакомились с православием. И после этого, когда все запреты были сняты, к нам в собор пришли человек 50 французской молодежи арабского происхождения, африканского происхождения, коренные французы и так далее. И мы их постепенно крестили. И они сейчас составляют большую часть нашего французского франкоязычного прихода в кафедральном соборе. То есть это положительное явление. Но нужно, чтобы церковь тоже за этим следила, чтобы именно поддерживала и направляла заключил он

Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе рассказал, что православного контента в интернете становится больше в результате информационной работы РПЦ, а интерес к православию среди молодежи растет.