Москва4 ноя Вести.Иерей Иоанн Попов, ведущий социальные сети, рассказал, как его блог способствует вовлечению молодых людей в православие. Подробностями он поделился с информационной службой "Вести".

По словам иерея, молодые люди находят полезными его видео, в которых он рассказывает о православной культуре и традициях.

Рассказываю, как правильно зайти в храм, каким святым молиться, потому что очень много вопросов: как венчаться, как креститься. Это тоже интересно. То есть, знаете, человек, который приходит первый раз в храм, там в 20–30 лет, он не знает, что делать, как зайти туда... Но опять же, эту культуру нужно плавно вводить, аккуратно. И как раз вот объяснение таких простых вещей позволяет людям просто прийти в храм, не боясь рассказал отец Иоанн

Священник отметил, что многие молодые люди приходят в храм, потому что хотят заполнить внутреннюю пустоту.

Пришли новые молодые ребята, которым стало это интересно… Они приходят, и есть какая-то пустота у каждого человека внутри, которую каждый хочет как-то закрыть, и вот есть духовная потребность. И если люди идут в храм, значит, есть эта духовная потребность считает иерей

Отец Иоанн Попов также подчеркнул, что православие становится популярнее среди молодежи и позволяет им духовно совершенствоваться и открывать для себя новые возможности.

В храм Николая Чудотворца в Покровском, где я служил, был массовый приток людей, молодых ребят. Получилось даже при храме открыть секцию бокса. После литургии ребята, кто хотел, они шли заниматься боксом. То есть, пожалуйста, это новые возможности для ребят. И самое такое интересное, я бы сказал, что молодежь этим интересуется, молодежь развивается. Потому что у нас с вами был такой некий период небольшого молчания в церкви. А сейчас новый всплеск сообщил священник

Ранее в РПЦ сообщили, что православного контента в интернете становится больше, а интерес к православию среди молодежи растет.