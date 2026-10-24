Греция поблагодарила Египет за соглашение о статусе старейшего монастыря в мире

Старейший в мире православный монастырь обрел правовой статус в Египте Греция поблагодарила Египет за соглашение о статусе старейшего монастыря в мире

Москва24 окт Вести.Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за урегулирование юридического статуса православного монастыря Святой Екатерины на Синае, сообщает РИА Новости.

Я хотел бы особо поблагодарить президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, который благодаря своему личному вмешательству сделал возможным заключение этого соглашения. Греческое правительство поддерживало и будет продолжать поддерживать и святой монастырь Святой Екатерины заявил глава греческого МИДа

Ранее монастырь Святой Екатерины на Синае согласился подписать соглашение с египетскими властями, которое Герапетритис назвал историческим днем для православия. Это соглашение обеспечивает сохранение собственности монастыря и дальнейшее проживание в нем монахов.

В мае 2025 года суд в Египте признал землю и объекты монастыря Св. Екатерины собственностью египетского государства. Монастырь подал на это решение жалобу.

Монастырь Святой Екатерины на Синае считается старейшим христианским монастырем в мире.

Ранее монахиня из Кении рассказала о трудностях жизни в московском монастыре.