Москва3 октВести.В Музее византийской культуры в Салониках состоялась церемония подписания представителями Греции и Болгарии соглашения о передаче Грецией останков болгарского царя Самуила в обмен на 48 греческих реликвий. Церемонию показали в эфире телеканала ERT-news.
Протокол обмена был подписан греческим министром культуры Линой Мендони и ее болгарским коллегой Евтимом Милошевым. На мероприятии присутствовали премьер-министры обеих стран.
Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис заявил, что переговоры по поводу обмена длились почти 50 лет.
Греческие реликвии, о которых идет речь, были вывезены в Софию из монастырей Греции во время Первой мировой войны. Это иконы, кресты, облачения, ларцы для мощей и епископский трон. Их планируют сначала разместить в Византийском музее.
Самуил (980-1014) - царь Болгарии из династии Комитопулов, правление которого ознаменовало период активного сопротивления Византийской империи и стало временем наибольшего территориального расширения Болгарского царства.