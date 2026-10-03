Греция передала Болгарии останки болгарского царя Самуила в обмен на 48 реликвий

50 лет переговоров: Греция отдала Болгарии останки царя в обмен на 48 реликвий Греция передала Болгарии останки болгарского царя Самуила в обмен на 48 реликвий

Москва3 окт Вести.В Музее византийской культуры в Салониках состоялась церемония подписания представителями Греции и Болгарии соглашения о передаче Грецией останков болгарского царя Самуила в обмен на 48 греческих реликвий. Церемонию показали в эфире телеканала ERT-news.

Протокол обмена был подписан греческим министром культуры Линой Мендони и ее болгарским коллегой Евтимом Милошевым. На мероприятии присутствовали премьер-министры обеих стран.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис заявил, что переговоры по поводу обмена длились почти 50 лет.

Греческие реликвии, о которых идет речь, были вывезены в Софию из монастырей Греции во время Первой мировой войны. Это иконы, кресты, облачения, ларцы для мощей и епископский трон. Их планируют сначала разместить в Византийском музее.

Самуил (980-1014) - царь Болгарии из династии Комитопулов, правление которого ознаменовало период активного сопротивления Византийской империи и стало временем наибольшего территориального расширения Болгарского царства.