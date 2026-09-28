Тысячи предметов посуды нашли на месте гибели судна, затонувшего 2100 лет назад

Тысячи тарелок и сосудов нашли на месте гибели судна, затонувшего 2100 лет назад Тысячи предметов посуды нашли на месте гибели судна, затонувшего 2100 лет назад

Москва28 сен Вести.Исследователи подняли тысячи керамических предметов посуды со дна Средиземного моря у Антальи во время изучения места крушения древнего корабля. Информацию об этом разместили издания Ekonomim и Antalya News со ссылкой на министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.

Мы поднимаем со дна Средиземного моря столовые наборы возрастом 2100 лет. Тарелки, миски и подносы 122 различных форм и размеров наглядно показывают роскошную культуру застолья той эпохи сообщил Эрсой

Такая посуда использовалась в древнем Риме и считалась дорогой. Изделия сохранились благодаря тому, что были упакованы в деревянных ящиках с помощью глины.

Кроме того, на корабле также нашли амфоры – так называются античные керамические сосуды с узким горлом, двумя вертикальными ручками и характерной формой с расширенной верхней частью. Предполагается, что обнаруженные амфоры были изготовлены на некоторых островах Эгейского моря.

Команда исследователей продолжает работу на глубине 42–55 метров при поддержке подводных роботов.

Исследование места крушения древнего корабля ведется с 2025 года. На судне нашли монеты Антиохии, датируемые I веком до нашей эры, которые помогают определить период его эксплуатации. Предположительно, используемый для торговых маршрутов корабль следовал из Арсуза в Рим, но попал в шторм и затонул.