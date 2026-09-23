На Ладожском озере дайверы подняли с затонувшего корабля шкатулку с украшениями

С дна Ладожского озера подняли шкатулку, найденную в каюте затонувшего парохода На Ладожском озере дайверы подняли с затонувшего корабля шкатулку с украшениями

Москва23 сен Вести.Дайверы клуба подводного плавания "Диво" при погружении в Ладожское озеро нашли деревянную шкатулку с украшениями в каюте затонувшего парохода Valamon Luostari. Об этом сообщается в соцсетях клуба подводного плавания.

В нише шкафа каюты капитана 86 лет пролежала деревянная сувенирная шкатулка с сокровищами говорится в сообщении

В шкатулке лежали две броши, четыре кольца, запонки и детали от других украшений.

Найденные предметы дайверы передали в музей Валаамского монастыря во Владимирском скиту.

Valamon Luostari - паровое судно, построенное в 1862 году в Стокгольме. С 1931 года судно принадлежало Валаамскому монастырю и работало на линии Валаам - Сортавала – Лахденпохья. 22 января 1940 года пароход был потоплен авиабомбой на зимней стоянке.