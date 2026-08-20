Обломки старинного буксира показались из воды на обмелевшей реке в Сербии

Остов старинного буксира показался из воды в Сербии в обмелевшей реке Обломки старинного буксира показались из воды на обмелевшей реке в Сербии

Москва20 авг Вести.Остов затонувшего буксира "Словения" постройки 1913 года показался из воды на обмелевшей реке Сава в Сербии, сообщает агентство Associated Press.

На фоне экстремальной жары река обмелела настолько, что жители, раньше видевшие только отдельные части судна, смогли разглядеть корпус судна.

Издание отмечает, что из-за сильной засухи в обмелевших водах европейских рек показываются военные корабли, кости мамонтов и фрагменты древних сооружений.

Буксир "Словения" был построен в 1913 году на верфи в Будапеште. Длина судна составляла порядка 54 м, оно называлось "Ваг" в честь самой длинной реки Словакии. Паровой буксир перевозил грузы по Дунаю. Позже он перешел в собственность Королевства сербов, хорватов и словенцев, позже ставшего Югославией. Тогда судно получило новое название – "Словения".

Судно подорвалось на немецкой мине в конце апреля 1945 года, затонуло и с той поры лежит на дне реки.