В заливе Петра Великого обнаружен затонувший в начале ХХ века пароход "Князь Горчаков"

Москва14 мая Вести.Во время обследования акватории залива Петра Великого Тихоокеанский флот обнаружил пароход "Князь Горчаков", затонувший в начале XX века, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Судно лежит на грунте. Его обследование проведут с использованием современных необитаемых телевизионных аппаратов.

По предварительным данным, это пароход "Князь Горчаков", который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку отмечается в сообщении

18 мая 1906 года следовавший из Одессы "Князь Горчаков" получил пробоину в носовой части корпуса, подорвавшись на морской мине. Это произошло в районе острова Аскольд. Экипажу не удалось спасти судно. Оно затонуло, но все моряки успели покинуть борт на шлюпках.

В течение долгого времени его точное местоположение не удавалось определить. Поискам парохода препятствовали сложный район интенсивного судоходства, а также постоянные туманы и ограниченная видимость.