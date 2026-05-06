Москва6 мая Вести.Вооруженные силы России поразили в Одессе корабль Военно-морских сил Украины "Подполье" с помощью ракетного удара, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Судно разорвало прямым попаданием ракеты, после чего оно затонуло. Как отметил Лебедев, корабль получал повреждения еще в 2024 году и находился в ремонте. После его вернули в строй и задействовали для охраны акватории порта в Одессе.

Есть основания предполагать, что целью мог быть не сам корабль, а другое судно или груз в зоне порта. В таких условиях "Подолье" мог оказаться либо в непосредственной близости к основной цели, либо выступать как прикрывающий элемент написал в своем Telegram-канале Лебедев

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. По их данным, воздушная тревога раздавалась также в Днепропетровской и Сумской областях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия наносит удары только по военным и околовоенным целям на Украине в ответ на атаки ВСУ по мирным объектам на территории России.