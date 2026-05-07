Москва7 маяВести.В результате удара ВС РФ по порту Одессы пропали без вести иностранные наемники - два французских военных водолаза. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в личном блоге.
Уточняется, что пропавшие, сержант Бин Чен и капрал Аксель Дельпланк, служили в Иностранном легионе и специализировались на разминировании водоемов.
По данным эксперта, инцидент произошел 5 мая, когда водолазы совершали погружение. Удар привел к разрушению гавани одесского порта и дестабилизации сил местного командования.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили в Одессе корабль Военно-морских сил Украины "Подполье" с помощью ракетного удара.