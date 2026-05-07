При ударе по Одессе без вести пропали французские военные водолазы

Удар ВС РФ по одесскому порту поразил силы Иностранного легиона ВСУ При ударе по Одессе без вести пропали французские военные водолазы

Москва7 мая Вести.В результате удара ВС РФ по порту Одессы пропали без вести иностранные наемники - два французских военных водолаза. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в личном блоге.

Уточняется, что пропавшие, сержант Бин Чен и капрал Аксель Дельпланк, служили в Иностранном легионе и специализировались на разминировании водоемов.

По данным эксперта, инцидент произошел 5 мая, когда водолазы совершали погружение. Удар привел к разрушению гавани одесского порта и дестабилизации сил местного командования.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили в Одессе корабль Военно-морских сил Украины "Подполье" с помощью ракетного удара.