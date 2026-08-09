В Баренцевом море водолазы нашли немецкий военный транспорт 1942 года В Баренцевом море обнаружили затонувший военный транспорт 1942 года

Москва9 авг Вести.В Баренцевом море "Разведывательно-водолазная команда" обнаружила и идентифицировала затонувший военный транспорт Utlandshörn, потопленный в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице команды в социальной сети "ВКонтакте".

Вчера наша команда … нашла затонувший объект в Баренцевом море, а сегодня провела погружение, видеосъемку и идентификацию. Неизвестным судном оказался военный транспорт UTLANDSHÖRN, который стал первой победой советских катеров в битве за Заполярье. Также это судно открыло список немецких транспортов, потопленных в районе Печенги говорится в публикации

Судно нашли в рамках проекта "Москитный флот победы. Север" при поддержке Русского географического общества и ДОСААФ. 16 марта 1942 года Utlandshörn вышел из Лиинахамари в Киркенес, но на выходе из фьорда подорвался на советской мине, выставленной катерами Северного флота. Судно затонуло – погибли 19 человек, 36 человек спасли немецкие корабли.

Водолазам удалось опознать судно по найденному колоколу с надписью Cartagena (первоначальное наименование транспорта). Корабль был построен в 1927 году в Гамбурге, имел длину 105 метров и водоизмещение 4400 тонн. В начале Второй мировой его арендовал немецкий флот для перевозки грузов, а после начала войны он снабжал войска в Заполярье.

Команда продолжает работу – отсматривает подводные съемки и изучает архивы для создания документального фильма.